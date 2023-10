Outubro Rosa: saiba a origem da data, sintomas, como prevenir e mais

Outubro Rosa: confira a origem da data, dados no Brasil e mais Crédito: Reprodução/Pexels - Ave Calvar Martinez

A Campanha Outubro Rosa é um movimento internacional que foca na conscientização da população, principalmente para as mulheres, sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, durante o mês de outubro. A descoberta da enfermidade logo no início é um dos principais aliados no tratamento contra a doença e aumenta exponencialmente as chances de cura. Idas frequentes no médico, mamografia e autoexame das mamas são estimulados pela campanha e possibilitam um tratamento favorável e próspero.

Outubro Rosa: origem da data

A campanha surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos nos anos 1990, quando vários estados começaram a fazer movimentos de conscientização em relação ao câncer de mama. Após a aprovação do Congresso Americano, o mês de outubro ficou conhecido nacionalmente como um período de campanha para a prevenção do tumor maligno. O resto do mundo adotou a data também posteriormente. A Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu lacinhos rosas para os participantes da primeira Corrida da Cura, em 1990, que se tornou símbolo da campanha e é utilizada até hoje. Outubro Rosa: dados no Brasil De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), os tumores malignos com mais incidência no Brasil são o de pele não melanoma (31,3%), seguido pelos cânceres de mama feminina (10,5%) e de próstata (10,2%).

Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, com as maiores taxas de ocorrência e mortalidade nas regiões Sul e Sudeste do País. Outubro Rosa: câncer de mama em homens Embora os casos de câncer de mama ocorram majoritariamente em mulheres, homens cisgênero também podem ser acometidos pela doença. Pacientes do sexo masculino correspondem a 1% dos diagnósticos desse tipo de câncer.

O tratamento e a sobrevida se assemelham ao câncer de mama em mulheres, com chances de cura altas quando a intervenção é iniciada nos estágios iniciais. Contudo, o desconhecimento sobre o assunto pode retardar o diagnóstico. A principal diferença do câncer de mama — tumor maligno que ataca o tecido mamário — entre homens e mulheres é justamente a incidência. Por ser considerado extremamente raro, não há indicação para que homens realizem testes de rastreamento, como a mamografia, que detecta tumores ainda impalpáveis.