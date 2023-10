Halloween: conheça a origem e veja como chegou ao Brasil

Data comemorativa divide celebração com o Dia do Saci; historiadores acreditam que o Halloween começou com os povos celtas; confira

Neste período, a comemoração era dedicada aos mortos, já que a barreira entre os mundos dos vivos e dos mortos deixava de existir, de acordo com a religião pagã. No Sahmain, as pessoas se disfarçam com máscaras para confundir e evitar os espíritos que vagavam pelas ruas.

Outro costume da festa era prever o futuro: previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome de seu futuro marido ou mulher.

Influência religiosa no Halloween

Na Idade Média, as Ilhas Britânicas sofreram fortes influências da cultura cristã. Com isso, o Samhain passou a comemorar os santos da Igreja.

Com o tempo, começaram as comemorações cristãs nas Ilhas Britânicas. No dia 31 de outubro, era celebrado o All Hallow’s Eve (Véspera de Todos os Santos); 1 de novembro era comemorado, o All Saint’s Day (Dia de Todos os Santos); e, no dia 2 de novembro, o All Soul’s Day (Dia de Finados).

Como o Halloween chegou ao Brasil?



No Brasil, apesar da data ser mais comum nas escolas bilíngues, o Halloween tem ganhado popularidade nos últimos anos. No mês de outubro, escolas celebram o Dia das Bruxas e muitas lojas decoram os espaços com adereços da festa.