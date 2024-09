Morre poeta Armando Freitas Filho, vencedor do Jabuti, aos 84 anos

Morreu na quinta-feira, 26, o escritor e poeta carioca Armando Freitas Filho aos 84 anos de idade. A informação foi confirmada por Cristina Barros Barreto, sua esposa, ao G1.

Conforme o portal, o autor estava internado há uma semana na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por problemas respiratórios, e morreu em decorrência de complicações da covid-19.

Com uma carreira de mais de 60 anos, Armando foi considerado um dos principais poetas do Brasil. Sua trajetória na escrita iniciou em 1963, com a publicação do livro “Palavra”.