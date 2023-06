Veja como a fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade de vida de idosos

Com o aumento da expectativa de vida, é fundamental garantir que cada pessoa tenha uma vida plena e mais ativa na terceira idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2023, a população do Brasil deve viver até cerca de 76,2 anos, e até 2100 esse número pode chegar a 88,2 anos.

Para que esse aumento na longevidade seja acompanhado por uma qualidade de vida satisfatória, é crucial investir em cuidados de saúde e intervenções adequadas. Nesse sentido, a fisioterapia emerge como uma importante aliada para promover a autonomia e a capacidade funcional dos idosos, permitindo que eles realizem atividades simples do dia a dia com facilidade e segurança.

Importância da fisioterapia para os idosos

Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral e do Instituto Trata, unidades de Guarulhos, comenta que “a fisioterapia desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no bem-estar de todos contribuindo para o aumento da qualidade de vida e a prevenção de doenças em qualquer fase da vida”.

Ainda segundo ele, esses benefícios são ainda mais importantes para os idosos. “Mas com o avanço da idade, é comum que ocorram alterações musculoesqueléticas, como perda de força muscular, diminuição da flexibilidade e problemas de equilíbrio. Esses fatores podem limitar a capacidade dos idosos de realizar tarefas simples, como sair da cama, fazer suas necessidades básicas como urinar e defecar, além de subir escadas ou levantar objetos leves”.

Benefícios para a saúde na terceira idade

Por meio de técnicas e exercícios específicos, os fisioterapeutas auxiliam os idosos na recuperação e fortalecimento da função física, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Eles desenvolvem programas de exercícios personalizados, visando aprimorar a força muscular, a flexibilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, além de trabalhar na prevenção de quedas e na melhoria da mobilidade geral.

Além disso, a fisioterapia promove a reabilitação de lesões, reduz a dor crônica e melhora a função respiratória, cardíaca e circulatória. Esses benefícios podem ser especialmente significativos para os idosos, que muitas vezes enfrentam condições de saúde complexas e crônicas.