Aos 104 anos, americana é pessoa mais velha a saltar de paraquedas

A paraquedista mais velha estabelecida pelo livro dos recordes é Linnéa Ingegärd Larsson, com 103 anos de idade. A sueca completou o salto ao lado do especialista em paraquedas Joackim Johansson, em 29 de maio de 2022.

Pessoa mais velha a saltar de paraquedas: Dorothy luta pelo título

“A idade é apenas um número”, declarou Dorothy para o jornal Chicago Tribune, antes de saltar do avião Skyvane em Ottawa, Illinois. O salto de Hoffner durou sete minutos, de acordo com o USA Today.

No portal do The New York Times (NYT), o repórter Eduardo Medina inicia a cobertura declarando o ano de nascimento da recordista. “Nascida em 1918, sobreviveu à gripe espanhola e à pandemia de Covid, bem como à sua primeira tentativa de paraquedismo aos 100 anos”, descreve.

Para o jornal, Dorothy confessa que nunca se casou ou teve filhos, o que lhe garantiu maior liberdade e aventuras, como viagens ao México e fins de semana dirigindo ao redor dos Estados Unidos.

“Ela é a convidada perfeita para jantar porque tem histórias interessantes”, disse ao NYT Joe Conant, 62, uma enfermeira que conheceu Hoffner em 2018 no centro de idosos.