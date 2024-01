Vacina Covid-19: veja como será vacinação contra a doença em 2024

Campanha de Vacinação da Vacina Bi valente de Covid-19 no Vapt-Vupt de Messejana em dezembro de 2023 Crédito: FERNANDA BARROS

A partir deste mês, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil terá foco em crianças e em pessoas que compõem grupos prioritários a partir de 5 anos. O intervalo entre as doses será de seis meses para indivíduos com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas. Para os demais grupos prioritários, o intervalo será anual. A imunização de crianças de seis meses a menores de cinco anos foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) lançou nota técnica nessa terça-feira, 2, seguindo a recomendação do órgão nacional e detalhando a nova estratégia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A pasta frisa que o recebimento do reforço da vacina para os grupos prioritários não está mais condicionado à existência de esquemas prévios de vacinação contra a Covid-19.

As vacinas que devem ser utilizadas, conforme o documento, são a Pfizer Baby, a Pfizer Bivalente (acima de 12 anos) e a Pfizer Pediátrica (5 a 11 anos) . A CoronaVac pode ser administrada em crianças de 3 e 4 anos. Isso deve ocorrer somente para resgate, nas seguintes situações: crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19 na idade recomendada; na falta do imunizante recomendado na localidade; ou em caso de contraindicações à Pfizer pediátrica em crianças de 3 e 4 anos de idade. Covid-19: vacinação semestral e anual A vacinação a cada seis meses é recomendada a grupos de maior risco: gestantes e puérperas, imunocomprometidos e idosos (60 anos ou mais).

A imunização anual é recomendada a trabalhadores da saúde e grupos com maior vulnerabilidade: indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (e seus trabalhadores), pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (18 anos), adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua. Covid-19: veja como será vacinação para cada grupo Vacinação infantil - Calendário Nacional de Vacinação Crianças de 6 meses a 4 anos

Vacina utilizada: Pfizer baby

Esquema: 3 doses Vacinação dos grupos prioritários - Dose periódica Grupos prioritários a partir de 5 anos

Vacina utilizada: Pfizer bivalente (acima de 12 anos) e Pfizer pediátrica (5 a 11 anos)