Instituições financeiras e sociais lançam Laboratório de Investimento na Natureza

Instituições financeiras e de atuação social lançaram na última segunda-feira, 23, o Laboratório de Investimento na Natureza, que tratará dos desafios para o financiamento e o dimensionamento de soluções que usam a natureza como base para mitigar as emissões de gases causadores do efeito estufa da agropecuária e de outros usos do solo no Brasil.

A iniciativa reúne o Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), o Instituto Clima e Sociedade (iCS) e o Instituto Itaúsa. O lançamento foi durante a New York Climate Week, realizada na cidade americana.

A ideia é criar um ambiente para a discussão de questões ambientais em um momento em que o Brasil preside o G20, e em que sediará a COP30, em 2025. Nesse ambiente, discutirão instituições financeiras, formuladores de políticas, empresas privadas e outros agentes.