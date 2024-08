Chaveamento do surfe nas Olimpíadas 2024: como serão as quartas de final

Gabriel Medina vai enfrentar o também brasileiro João Chianca, o Chumbinho, para decidir quem representará o Brasil na semifinal do surfe nas Olimpíadas Crédito: William Lucas/COB

Surfe olímpico será retomado nesta quinta-feira, 1º, após dois dias de competição perdidos devido ao mau tempo. O reinício acontecerá com a terceira rodada feminina, seguida pelas quartas de final masculina e feminina. As baterias estão previstas para ocorrer em ondas sólidas, mas ainda afetadas pelo vento, no Taiti. Surfe ao vivo nas Olimpíadas 2024: VEJA onde assistir e programação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atrasos devido a más condições são completamente normais em competições de surfe, com os organizadores tendo uma janela de 10 dias para realizar quatro dias de baterias — embora escolher esses dias nem sempre seja fácil.

Surfe nas Olimpíadas: representantes brasileiros O Brasil terá cinco representantes no mar do Taiti. No surfe feminino, serão três competidoras que disputarão vagas nas quartas de final. A primeira será Tatiana Weston-Webb, que enfrentará a americana Caitlin Simmers. Logo após, literalmente na bateria posterior, ocorrerá o primeiro confronto entre brasileiras, onde Luana Silva enfrentará Tainá Hinckel. No surfe feminino, as brasileiras ainda podem se encontrar novamente em uma semifinal no chaveamento previsto, o que pode garantir pelo menos uma medalha de prata para o País.