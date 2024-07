João "Chumbinho" vence disputa acirrada e enfrenta Medina nas quartas do surfe

O surfista brasileiro João Chiancha, o "Chumbinho", venceu uma disputa acirrada contra o marroquino Ramzi Boukhiam e avançou para as quartas de final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira, 29, na praia de Teahupo'o, no Taiti.

Após alternarem na liderança da bateria, Chianca ficou com a vitória: na somatória, o brasileiro terminou com 18,10 contra 17,8 de Boukhaim na bateria 6 e agora vai enfrentar o compatriota Gabriel Medina — que venceu o rival japonês Kanoa Igarashi na competição.

O Brasil ainda tem representantes nas oitavas de final das Olimpíadas pelo surfe feminino: as surfistas Tatiana Weeston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel buscam chances de vitória na maior ilha da Polinésia Francesa a partir das 18h48min (horário de Brasília).