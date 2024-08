Surfe nas Olimpíadas 2024: quem são os brasileiros classificados

Gabriel Medina continua na disputa de surfe das Olimpíadas de Paris Crédito: Jerome BROUILLET / AFP

As disputas do surfe nas Olimpíadas de Paris serão retomadas nesta quinta-feira, 1°, a partir das 17h (horário de Brasília) após um adiamento devido às condições do mar em Teahupoo, no Taiti. Os homens competem nas quartas de final e as mulheres nas oitavas. Ainda há cinco representantes brasileiros em busca da vaga no pódio. De todos os representantes, o único eliminado foi Filipe Toledo, que caiu nas oitavas. Veja quem permanece e com quem eles disputam. Surfe nas Olimpíadas 2024: quartas de final masculina Os Jogos Olímpicos terão um duelo entre brasileiros nas quartas de final masculina. Medina venceu o japonês Kanoa Igarashi, enquanto Chumbinho eliminou o marroquino Ramzi Boukhiam.

Com isso, os dois únicos brasileiros na categoria masculina se enfrentam hoje por volta das 20 horas (horário de Brasília) já garantindo uma medalha para o Brasil. Gabriel medina nas Olimpíadas de Paris Gabriel Medina começou a surfar quando tinha oito anos. A paixão de Medina pelo surfe foi alimentada por seu padrasto. A superestrela do surfe fez história como o primeiro surfista brasileiro a vencer o Campeonato Mundial em 2014. Ele ganhou o mundial novamente em 2018 e 2021, se consagrando uma das maiores referências no esporte.

Chumbinho nas Olimpíadas de Paris João Chianca, o "Chumbinho", é surfista de 23 anos herdou o apelido do pai por conta do desenho animado "Bacamarte e Chumbinho", que era muito bagunceiro. O atleta voltou a competir recentemente, após passar cerca de cinco meses se recuperando de um grave acidente em uma onda gigante no ano passado. Brasil nas Olimpíadas 2024: quem são os brasileiros nos Jogos? VEJA Surfe nas Olimpíadas 2024: oitavas de final feminina Nas oitavas do feminino, Tati Weston-Webb representa o Brasil na disputa contra Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, por volta das 17 horas (horário de Brasília). Além dela, Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrentam logo após a competição anterior. A bateria deveria ter sido realizada na segunda-feira, 29. Tati Weston-Webb nas Olimpíadas de Paris Tatiana enfrentou suas primeiras ondas logo quando começou a andar. Uma grande prancha laranja de seu pai é uma das lembranças mais antigas da brasileira.