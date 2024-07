Com brasileiras na disputa, oitavas do surfe feminino são adiadas por condições climáticas

A terceira rodada do surfe feminino das Olimpíadas de Paris, que ocorreria a partir das 18h48 (de Brasília) desta segunda-feira, 29, foi adiada pela organização do evento devido às condições climáticas na praia de Teahupo'o. As novas datas e horários ainda não foram definidos.

O surfe nas Olimpíadas é dividido em seis fases, com 24 atletas no total. Nas primeiras três rodadas, as surfistas se encaram em formato de baterias, e as vencedoras avançam para o mata-mata, que se inicia a partir das quartas de final.