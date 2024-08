Eliminada na estreia, Mayra Aguiar terá chance de recuperação no dia do aniversário

No duelo do judô nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a brasileira caiu diante da italiana Alice Bellandi, atual líder do ranking mundial, na primeira rodada da categoria até 78kg

Mayra Aguiar foi medalhista nas últimas três Olimpíadas e é dona de três títulos mundiais. Depois do bronze em Tóquio-2020, ela disputou dez competições e foi medalhista em nove delas. No entanto, utilizou esse ano para focar em sua preparação olímpica e não disputou um evento sequer. Por isso, caiu no ranking e chegou em Paris-2024 sem posicionamento de cabeça de chave.

Acabou o sonho da quarta medalha olímpica individual seguida de Mayra Aguiar . Em um dos duelos mais esperados do judô nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 , a brasileira caiu diante da italiana Alice Bellandi, atual líder do ranking mundial, na primeira rodada da categoria até 78kg. Mas ela ainda pode se recuperar : a judoca volta a competir no sábado, justamente no dia do seu aniversário de 33 anos, na disputa por equipes mistas.

Dessa forma, a judoca ficou livre na chave. Quis o sorteio que a brasileira enfrentasse logo em sua estreia olímpica a italiana Alice Bellandi, número um do mundo e que é a atual vice-campeã mundial. Além do currículo da adversária, também pesava o fator de que as duas atletas já haviam se enfrentado três vezes no Circuito Mundial, as três neste ciclo e com vitória de Bellandi.

Veja como foi a luta

O início da luta foi tenso, com as duas atletas tendo pouca efetividade nas tentativas de ataque. Assim, Bellandi recebeu um shido, enquanto Mayra Aguiar teve dois antes da luta chegar no golden score. Na sequência, a brasileira parecia não conseguir encaixar a pegada na italiana para tentar um golpe efetivo que gerasse pontuação. Em um contra-ataque, Alice Bellandi conseguiu com que Mayra caísse no chão, encostando parte das suas costas, conseguindo o waza-ari