Favorito ao ouro no surfe, Medina brigou com familiares na última Olimpíada

Tricampeão mundial teve desavenças com a mãe e padrasto, seu treinador no surfe, durante relacionamento com a modelo Yasmin Brunet Crédito: Jogada 10

A maior experiência de Gabriel Medina é a esperança para conquistar o ouro no surfe nesta Olimpíada de Paris. Até porque o atleta mostrava-se desfocado por conta de um turbilhão de situações desagradáveis. Isso desde a sua participação, na última edição dos Jogos Olímpicos, que ocorreu em Tóquio, no Japão. Principalmente pelas brigas familiares com sua mãe e padrasto durante o relacionamento com a modelo Yasmin Brunet. Neste ano, o surfista reaproximou-se deles. A conexão de Medina com sua mãe, Simone, e o padrasto, Charles, com grande influência em sua formação como surfista, sempre foi um trunfo e algo que ele frisava. Contudo, a relação deles começou a sofrer turbulências desde que o atleta passou a namorar a modelo Yasmin Brunet, em 2020. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tanto que o casamento deles, em dezembro daquele ano, não contou com a presença dos familiares de Gabriel. A ex-companheira, a mãe e o padrasto chegaram a viajar juntos para Maldivas, antes de o casal concretizar a união. O objetivo era recuperar a harmonia, porém não foi suficiente.

LEIA MAIS: Scooby expõe foto de árbitro com possível adversário de Medina e cobra: ‘Não pode acontecer’ Assim, o distanciamento familiar passou a se tornar público quando Medina e Yasmin não estavam mais seguindo Charles e Simone nas redes sociais. Com isso, os dois decidiram fazer o mesmo. Em meio aos problemas de relacionamento, Gabriel optou por não dar sequência à parceria com o seu até então técnico e padrasto, Charles. Medina deixa de treinar com padrasto Os dois trabalhavam juntos desde o início da carreira de Medina. Posteriormente, o surfista passou a ter o australiano Andy King como seu mentor. A principal causa das desavenças seriam razões financeiras. Isso porque o atleta não estaria satisfeito com questões no gerenciamento de sua carreira, que era responsabilidade de sua mãe. Inclusive, o alerta desta situação teria sido feito pela sua até então esposa Yasmin.

Insatisfação com gestão da carreira e discordâncias financeiras Com isso, o cenário causou irritação em Simone, que acusou a modelo de afastar Gabriel de sua família. A propósito, classificou-a como controladora. Bem como a comparou com uma atriz pornô e criticou a sua mãe, Luiza Brunet. Na sequência, a situação piorou quando a mãe e o padrasto do surfista colocaram à venda por R$ 100 milhões o edifício onde ficava o Instituto Gabriel Medina. Afinal, o atleta assinou um acordo para deixar o imóvel com os pais. Em seguida, Simone e o filho desfizeram a sociedade compartilhada que tinham e o local deixou de existir. A mãe também teve brigas com Bruna Bordini, esposa de Felipe, que é irmão de Gabriel. Simone entrou com uma ação na Justiça contra a companheira do seu outro filho por danos morais. A mãe pedia R$ 100 mil pelo fato de uma conversa entre elas ter sido exposta na rede social sem o seu consentimento. Porém, Simone perdeu o processo. Na ocasião, Yasmin auxiliou Bruna com a defesa. O afastamento de Medina e Simone ficou claro quando a mãe não se posicionou quando o filho disputou a Olimpíada de Tóquio, em 2021. Na sequência, ela comemorou o tricampeonato mundial do surfista através das redes sociais. Inclusive, a mãe fez questão de publicar uma foto dele com os familiares, mas sem a presença da modelo. A propósito, a legenda conteve suspeita de uma indireta para Yasmin. “Este tricampeonato só foi possível porque o castelo tem os alicerces fortes”, destacou a matriarca. Devido ao afastamento com os familiares, Medina reduziu a quantia que enviava por mês para Simone. Desta forma, ela deu início a um processo para recuperar os valores. No entanto, a Justiça deu uma sentença desfavorável e alegou que os parentes não poderiam mais “explorar comercialmente sua imagem” com objetivos financeiros.

Reaproximação com o pai Aliás, por conta do distanciamento da mãe e o do padrasto, Gabriel passou a procurar com mais frequência seu pai, Cláudio Ferreira. Os dois não tiveram qualquer tipo de contato por 20 anos. Após eles se reaproximarem, chegaram até a passar o Natal e publicar momentos juntos nas redes sociais. Em seguida, Medina e Yasmin se divorciaram no início de 2022. Todos esses problemas causaram sintomas de depressão no atleta, que resolveu não participar do circuito mundial de surfe por um ano. Mesmo com o fim do relacionamento, ele seguiu distante dos seus familiares no próximo ano. Tanto que até morou por um período no Rio de Janeiro. Reconciliação de Medina com a mãe e padrasto O primeiro indício da reconciliação do surfista com seus familiares ocorreu em fevereiro deste ano. Afinal, ele voltou a segui-los nas redes sociais. Em seguida, outra situação que causou esperança foi o fato de Charles aparecer em um vídeo de preparação de Gabriel para um torneio.