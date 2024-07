Em revanche, Medina recebe melhor nota do surfe na Olimpíada e vence japonês

Um dos grandes favoritos do time Brasil em Paris-2024, Medina conquistou maior nota do torneio olímpico na modalidade e eliminou seu algoz dos últimos Jogos

Um dos favoritos do time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o surfista brasileiro Gabriel Medina venceu a disputa contra o japonês Kanoa Igarashi, pelas oitavas de final do surfe masculino, nesta segunda-feira, 29, e segue para as quartas de final da competição.

Medina reencontrou o rival que o eliminou de Tóquio-2020, a última edição das Olimpíadas. Kanoa Igarashi também foi pivô de uma polêmica de arbitragem pelas notas naquela ocasião. O aguardado confronto aconteceu na praia de Teahupo'o, no Taiti.

O brasileiro se manteve na frente desde o início da 5ª bateria e conquistou 9.90 no primeiro tubo, maior nota do torneio olímpico na modalidade e mais um recorde do surfista. O somatório total terminou com 17.40 pontos para Medina e 6.44 para Igarashi.