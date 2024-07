Surfe ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Serão 48 atletas na briga por medalhas, sendo 24 no feminino e 24 no masculino. Confira a seguir onde assistir ao vivo e veja programação da modalidade

No total, serão 48 atletas na briga por medalhas, sendo 24 no feminino e 24 no masculino. O Brasil é o único país com seis representantes , maior número possível de vagas por CON (Comitês Olímpicos Nacionais).

Surfe ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir?

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)



Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo



TV Globo TV por assinatura: Sportv



Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Olimpíadas 2024: programação completa do surfe

Os surfistas foram divididos em oito baterias de três competidores cada. Os vencedores da primeira rodada avançam direto para a terceira, enquanto os atletas que ficarem em segundo e terceiro lugares vão para repescagem na segunda rodada. Confira dias e horários: