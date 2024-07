Com Medina e Chumbinho, surfe é novamente adiado e deve acontecer nesta quinta, 1º

Gabriel Medina em prova de surfe das Olimpíadas de Paris Crédito: Jerome BROUILLET / AFP

A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 adiou as provas de surfe pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, 31, devido às más condições do mar de Teahupo'o, no Taiti. Com a chegada de chuvas e vento na Polinésia Francesa, o mau tempo deixou as ondas inviáveis para a realização das oitavas de final do feminino e as quartas do masculino, que devem acontecer nesta quinta-feira, 1º de agosto, caso haja uma melhora nas condições climáticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O surfe já havia sido adiado na terça-feira, 30, quando as condições foram classificadas pelo código vermelho, que significa que a praia está fechada para a prática da modalidade.