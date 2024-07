Enquanto isso em Paris: Brasil conquista medalha inédita na ginástica artística e chega a 4 pódios

Time de ginástica artística do Brasil conquistou medalha de bronze nesta terça-feira, 30, nas Olimpíadas de Paris-2024. Crédito: Lionel Bonaventure/ AFP

O Brasil viveu nesta terça-feira, 30, um dia emocionante na conquista de mais uma medalha para o quadro verde e amarelo. Na final da ginástica artística feminina, principal disputa por medalha do país no dia, o conjunto formado por Rebeca Andrade, Júlia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira faturou o inédito bronze, com atuações primorosas e 164.497 pontos totais, sendo 41.199 nas assimétricas, 39.966 na trave, 40.966 no solo e 42.366 no salto.

No dia, a delegação brasileira havia ainda conquistado classificações em natação, canoagem slalom, ciclismo BMX Freestyle, vôlei de praia, tênis de mesa, tiro com arco e boxe. Duplas vencedoras do dia No vôlei de praia, as duas duplas brasileiras levaram a melhor nas areia. Pela manhã, Carol Solberg e Bárbara Seixas venceu o duo das lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte por 2 sets a 0 e garantiram vaga nas oitavas de final do certame. Quem também garantiu vaga nas oitavas foi a dupla Ana Patrícia e Duda, que venceram com facilidade as espanholas Liliana Fernández e Paula Gutiérrez também por 2 a 0.

Fora dos ringues, os reveses de tênis ocorreram com a queda da dupla formada pelo cearense Thiago Monteiro e por Thiago Wild, vencidos pelos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram por 2 sets a 0. Quem também disse adeus ao torneio foi Vitor Ishiy, no tênis de mesa, superado por Dimitrij Ovtcharov. O dia já havia sido iniciado com uma derrota, quando o brasileiro Ygor Coelho levou a pior no Badminton contra o sul-coreano H.J.Jeon por 2 games a 0. Reveses dentro d'água Nos esportes aquáticos, o dia começou com resultados frustrantes para os brasileiros. Beatriz Tavares e Lucas Verthein foram eliminados nas quartas do skiff simples de remo ao terminar coincidentemente suas respectivas provas na quarta colocação.