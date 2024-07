André e George são derrotados por cubanos e perdem a liderança do grupo no vôlei de praia

André e George perderam pela primeira vez nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Nesta terça-feira, os brasileiros foram derrotados pelos cubanos Diaz e Alayo, pela segunda rodada do Grupo D do vôlei de praia masculino, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/18).

A dupla brasileira havia estreado em Paris com uma vitória maiúscula sobre a dupla marroquina Abicha e Elgraui, por 2 sets a 0.

No próximo confronto, André e George encaram a dupla norte-americana formada por Partain e Benesh. O duelo está agendado para o dia 1º de agosto, a partir das 10h (de Brasília) da manhã.

O início do jogo até foi equilibrado, mas a forte dupla cubana imprimiu seu ritmo e abriu larga vantagem. Os brasileiros conseguiram diminuir, mas não chegaram a encostar no placar. O cubano Diaz conseguiu virar quase todas as bolas e ajudou seu país e levar o primeiro set, por 21 a 13.

Os brasileiros começaram bem o segundo set, mas passaram e ter dificuldades de superar os bloqueios de Alayo. Os cubanos voltaram a demonstrar superioridade e logo viraram o placar, abrindo vantagem de quatro pontos. Os brasileiros, então, acabaram perdendo por 21 a 18.