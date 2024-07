Ana Luiza e Marcus vencem no tiro com arco e a avançam em suas categorias

Os brasileiros Ana Luiza Caetano e Marcus D'Almeida venceram, na manhã desta terça-feira, 30, no masculino e no feminino do tiro com arco individual das Olimpíadas de Paris 2024.

Ana Luiza teve que conquistar uma virada complicada sobrea malaia Mashawikh para alcançar a classificação de forma heroica para as oitavas de final, deixando o placa ao seu favor no "tiro da morte", a última flecha, após empate nos cinco sets.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o número um do mundo, Marcus D'Almeida avançou para a segunda fase de sua categoria batendo o ucraniano Mykailo Usach por 6 a 2.