Guilherme Schmidt e Ketleyn Quadros são eliminados nas oitavas de final do judô

Ketleyn Quadros e Agbegnenou nas Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Jack Guez/AFP

No terceiro dia de disputas individuais do judô nas Olimpíadas, os judocas brasileiros Guilherme Schmidt e Ketleyn Quadros foram eliminados nas oitavas de final na manhã desta terça-feira, 30. No masculino, Guilherme Schmidt foi eliminado na categoria até 87kg após sofrer um wazari do italiano Antonio Esposito no golden score. Antes de chegar às oitavas, o brasileiro havia vencido o macedônio Edi Sherifovski por dois wazaris ainda no tempo regulamentar. Já nas disputas individuais femininas, Ketleyn Quadros foi eliminada na categoria até 63kg ao ser derrotada pela atual campeã olímpica Clarisse Agbegnenou. A adversária francesa é a sexta colocada no ranking mundial e favorita ao ouro na categoria. Na luta de estreia, Ketleyn havia vencido a espanhola Cristina Cabaña Perez, favorita do confronto.