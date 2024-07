O brasileiro, número 1 do ranking mundial da modalidade, superou o adversário por 7 a 1, com parciais 29/25, 29/28, 30/30 e 28/26

Marcus D'Almeida carimbou a classificação para as oitavas de final do tiro com arco, nesta terça-feira, 30, após atuação dominante sobre o japonês Fumiya Saito. O brasileiro, número 1 do ranking mundial da modalidade, superou o adversário (38º) por 7 a 1, com parciais 29/25, 29/28, 30/30 e 28/26.

O arqueiro do Brasil acertou o 10 no alvo em oito oportunidades de 12 disparos. Na fase anterior, D'Almeida superou o ucraniano Mykhailo Usach por 6 a 2, com parciais 29/30, 28/26, 30/27 e 30/27.

No ranqueamento, o brasileiro ficou em 17º entre os 64 atletas na disputa e ficou num chaveamento complicado. Ele está do mesmo lado do número 2 do ranking mundial, o sul-coreano Woojin Kim, no qual já pode encarar nas oitavas de final.