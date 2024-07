Brasil perde para França e soma 2ª derrota seguida no handebol feminino em Paris

A seleção feminina de handebol foi derrotada pela França na 3ª do Grupo B da Olimpíada de Paris, nesta terça-feira, 30. Agora, o Brasil acumula dois reveses e uma vitória nesta etapa da competição.

Com o placar final de 26 a 20, as brasileiras chegaram próximo do empate no começo dos dois tempos de jogo, mas as francesas encerraram as duas etapas com vantagem de pontos.



O jogo desta terça-feira foi o terceiro da fase da rodada da Fase de Grupos do handebol feminino. Em partidas anteriores, a seleção teve vitória de 29 a 18 na estreia contra a Espanha e foi derrotada na rodada seguinte pela Hungria, no placar apertado de 25 a 24.