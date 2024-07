Bárbara e Carol garantem classificação às oitavas do vôlei de praia

As próximas adversárias de Bárbara Seixas e Carol Solberg serão as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira, às 12 horas

As próximas adversárias de Bárbara Seixas e Carol Solberg serão as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília).

O resultado mantém a dupla brasileira na liderança do Grupo E, que além de Brasil e Lituânia, conta com o Japão e a Holanda. As lituanas, por sua vez, aparecem em terceiro lugar.

Nesta terça-feira, na competição de vôlei de praia feminino das Olimpíadas de Paris , Bárbara Seixas e Carol Solberg confirmaram o favoritismo e venceram as lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyt por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/14. O resultado garantiu a classificação das brasileiras às oitavas de final.

O jogo

As lituanas começaram o primeiro set dando trabalho para as brasileiras, que não demoraram muito para abrir vantagem no placar e fechar em 21 a 13. No segundo set, Bárbara e Carol voltaram um pouco abaixo e chegaram até a ficar atrás do marcador, mas logo se recuperaram e venceram com certa tranquilidade, por 21 a 14.