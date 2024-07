Cearense Thiago Monteiro é eliminado no tênis de duplas após derrota para americanos em Paris

Foram eliminados das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 30, o tenista cearense Thiago Monteiro e o paranaense Thiago Wild, que entraram em quadra contra os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram na categoria de duplas masculinas.

O resultado da disputa foi 2 sets a 0 para a dupla norte-americana Austin Krajicek e Rajeev Ram, com tie break no segundo set, que encerrou com 7/6. A parcial da primeira etapa do jogo foi também acirrada, mas com triunfo de 6-4 para os Estados Unidos.



A prova começou às 8h30min, no horário de Fortaleza, e logo alcançou vantagem no placar de 2 games a 1 para os Estados Unidos. No entanto, em pouco tempo de partida, Thiago Monteiro e Thiago Wild chegaram ao empate de 3 a 3. A partida, no entanto, foi novamente virada pelos norte-americanos.