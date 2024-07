Hugo Calderano supera espanhol e vai às oitavas de final do tênis de mesa em Paris

Os primeiros sets do jogo foram equilibrados, mas logo Hugo imprimiu seu ritmo e conseguiu confirmar a vaga. Nas oitavas, o brasileiro mede forças com o francês Alexis Lebrun

Os primeiros sets do jogo foram equilibrados, mas logo Hugo imprimiu seu ritmo e conseguiu confirmar a vaga. Nas oitavas, o brasileiro mede forças com o francês Alexis Lebrun.

O brasileiro Hugo Calderano está nas oitavas de final da chave de simples do tênis de mesa nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Nesta terça-feira, o mesatenista superou o espanhol Álvaro Robles, por 4 sets a 2, e confirmou a classificação à próxima fase.

Hugo Calderano busca ir além de sua campanha nos últimos Jogos Olímpicos, quando alcançou as quartas de final e acabou caindo para Ovtcharov, que viria a conquistar medalha de prata. Este foi o melhor resultado de um mesatenista brasileiro na história das Olimpíadas.

Como foi o jogo?

O início do primeiro set foi equilibrado. No entanto, Hugo caiu na reta final e viu o espanhol fechar o set em 11 a 7. Já no segundo serviço, o brasileiro imprimiu seu ritmo e abriu larga vantagem. Robles, porém, virou o placar e chegou a ter um match point a seu favor. Calderano se recuperou e levou o set, por 13 a 11, empatando o jogo.

O terceiro set repetiu o roteiro dos dois primeiros, prevalecendo o equilíbrio. Hugo foi bem na parte final, venceu por 11 a 9 e virou a partida. Contudo, Robles levou o quarto set, por 11 a 8, e voltou a deixar tudo igual.

Hugo não tomou conhecimento do espanhol no quinto set e venceu com facilidade. O brasileiro fez 11 a 3 e ficou a um game de vencer o jogo. Calderano voltou o dominar o sexto set e ganhou por 11 a 5, garantindo classificação à próxima fase.