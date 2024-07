Brasileira Beatriz Dizotti conquista vaga na final dos 1.500 metros livre

Nos 100 metros livres, o jovem Guilherme Caribé, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, avançou para as semifinais após passar em 12º no geral. Na Olimpíada, Caribé conseguiu um tempo de 48s35 e ficou em quarto lugar na sua bateria.

A brasileira dividiu a bateria com a norte-americana multicampeã Katie Ledecky, líder na prova com um tempo de 15min47s43. Em terceiro, Beatriz teve um tempo de 16min05s40, enquanto a segunda colocada, a chinesa Li Bingjie, conseguiu um tempo de 16min05seg26.

Acabou o fôlego



Faltou pouco para o Brasil contar com um representante nas semifinais dos 200m borboleta masculino. Por lá, Nicolas Albiero disputou a quarta bateria classificatória e ficou na 7ª colocação com o tempo de 1min56s49. O brasileiro teve um excelente começo de prova, brigou entre os primeiros de sua bateria mas acabou perdendo o ritmo na parte final. Na classificação geral, então, Albiero teve o 18º melhor tempo, ficando atrás em cerca de meio segundo do 16º lugar (linha de corte para as semis).