Esgrima ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

O Brasil competiu com três atletas em Paris: Nathalie Moellhausen, Mariana Pistoia e Guilherme Toldo. Depois de Nathalie, Mariana foi eliminada nesse domingo, 28, após perder a luta contra a filipina Samantha Kyle Catatan.

O esgrima faz parte das Olimpíadas desde 1896. Em Paris 2024, as disputas começaram em 27 de julho último, com Nathalie Moellhausen representando o Brasil , e seguem até o dia 4 de agosto.

As lutas também renderam momentos engraçados nos Jogos, como o golpe do francês Sebastien Patrice, que foi comparado a movimentos de videogame .

Já Guilherme Toldo foi eliminado nesta segunda-feira, 29, após derrota para o chinês Mo Ziwei na primeira rodada do florete masculino.

Esgrima ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir?

As lutas de esgrima serão transmitidas pela TV Globo em canal aberto, no canal fechado Sportv e ao vivo na plataforma Globoplay, apenas para assinantes.

O site oficial das Olimpíadas também transmitirá a competição ao vivo (com restrições). Além disso, os jogos poderão ser assistidos no canal do Cazé TV, nas plataformas YouTube e Twitch.

Olimpíadas 2024: programação completa da Esgrima

29 de julho, segunda-feira

4h - Sabre individual feminino - primeira fase



4h25min - florete individual masculino primeira fase



5h25min - Sabre individual feminino - segunda fase



7h5min - Florete individual masculino - segunda fase



9h5min - Sabre individual feminino - oitavas de final



9h55min - Florete individual masculino - oitavas de final



10h55min - Sabre individual feminino - quartas de final



11h20min - Florete individual masculino - quartas de final



14h - Sabre individual feminino - semifinal



14h50min - Florete individual masculino - semifinal



15h50min - Sabre individual feminino - disputa pela medalha de bronze

16h15min - Florete individual masculino - disputa pela medalha de bronze

16h45min - Sabre individual feminino - disputa pela medalha de ouro

17h15min - Florete individual masculino - disputa pela medalha de ouro

30 de julho, terça-feira

8h30min - Espada por equipes feminina - quartas de final



10h - Espada por equipes feminina, classificação 5º - 8º



10h50min - Espada por equipes feminina - semifinal



11h40 - Espada por equipes feminina - final



14h30min - Espada por equipes feminina - final

31 de julho, quarta-feira

8h30min - Sabre por equipes masculino - quartas de final



10h - Sabre por equipes masculino - classificação 5º - 8º



10h50min - Sabre por equipes masculino - semifinal



11h40 -Sabre por equipes masculino - final



14h30min - Sabre por equipes masculino - final

1 de agosto, quinta-feira

6h50min - Florete equipes feminina - quartas de final

8h40min - Florete por equipes feminina - classificação 5º - 8º

9h50min - Florete por equipes feminina - semifinal

11h - Florete por equipes feminina - final

14h10min - Florete por equipes feminina - final

2 de agosto, sexta-feira

8h30min - Espada por equipes masculina - quartas de final



10h - Espada por equipes masculina - classificação 5º - 8º



10h50min - Espada por equipes masculina - semifinal



11h40 - Espada por equipes masculina - final



14h30min - Espada por equipes masculina - final

3 de agosto, sábado

8h - Sabre por equipes feminino - quartas de final

9h30min - Sabre por equipes feminino - classificação 5º - 8º

10h20min - Sabre por equipes feminino - semifinal

11h10min - Sabre por equipes feminino - final

14h - Sabre por equipes feminino - final

4 de agosto, domingo