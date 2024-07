Nado artístico ao vivo nas Olimpíadas: onde assistir e programação

O nado artístico é um esporte relativamente novo na programação olímpica e foi introduzido pela primeira vez em 1984 Crédito: Reprodução/USA Artistic Swim

O nado artístico é uma modalidade que combina acrobacias aquáticas e música. Ao longo do tempo, o esporte passou a ser mais associado às mulheres, embora as primeiras competições tenham sido organizadas para homens. Apesar disso, esta é a primeira vez que pessoas do sexo masculino estarão em uma competição de nado artístico em uma Olimpíada. As disputas em Paris 2024 contam com 96 atletas de 18 países, distribuídos em cinco provas, entre 5 e 10 de agosto. O esporte exige grande flexibilidade, potência, atenção aos detalhes e coordenação. Confira regras, curiosidades, programação, onde assistir ao vivo e mais sobre o nado artístico.

Nado artístico ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir?

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch. Site: Olympics.com (com restrições)

Brasil nas Olimpíadas 2024: quem são os brasileiros nos Jogos? VEJA Nado artístico nas Olimpíadas: regras do esporte Nos Jogos Olímpicos, o nado artístico possui duas provas: dueto e competição por equipes (oito integrantes). Os homens poderão entrar apenas na segunda categoria, com limite de dois por equipe.

Dueto: cada país pode inscrever uma dupla de atletas para competir em duas "rotinas" - técnica e livre. Na rotina técnica, as exibições são coreografadas de acordo com um conjunto específico de movimentos e elementos técnicos obrigatórios. Na rotina livre, os duetos têm mais liberdade criativa na escolha dos elementos e da música. O dueto vencedor é definido pela soma das notas das duas rotinas

cada país pode inscrever uma dupla de atletas para competir em duas "rotinas" - técnica e livre. Na rotina técnica, as exibições são coreografadas de acordo com um conjunto específico de movimentos e elementos técnicos obrigatórios. Na rotina livre, os duetos têm mais liberdade criativa na escolha dos elementos e da música. O dueto vencedor é definido pela soma das notas das duas rotinas Competição por equipes: a competição por equipes também possui as duas rotinas e mais uma rotina que é a acrobática. Nela, as equipes apresentam acrobacias técnicas e arriscadas, onde os juízes têm que avaliar a dificuldade, a execução e a impressão artística de estruturas complexas. As provas acontecem em uma piscina de 30m por 20m, com 3m de profundidade e as rotinas são avaliadas por juízes que analisam diversos fatores, como grau de dificuldade, sincronização, execução e impressão artística. A pontuação final pode ser subtraída em caso de erros. As atletas precisam se lançar para fora da água e realizar determinados movimentos ou girar com a metade superior do corpo debaixo d’água. Além disso, durante a apresentação, os competidores não podem tocar os pés no fundo da piscina. Natação nas Olimpíadas: VEJA os dias de competição e o time Brasil Curiosidades sobre o nado artístico nas olimpíadas O nado artístico é um esporte relativamente novo na programação olímpica e foi introduzido pela primeira vez em 1984



Óculos de natação não são permitidos na modalidade



A presença de alto-falantes subaquáticos permite que os nadadores escutem músicas mesmo embaixo d'água



Inicialmente conhecido como ballet aquático, o esporte era exibido apenas nos intervalos das competições de natação



Após a olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 a World Aquatics renomeou a modalidade para nado artístico em vez de nado sincronizado + Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp Nado artístico nas Olimpíadas: o Brasil compete na modalidade? Em Tóquio e agora em Paris, o Brasil não conseguiu se classificar do nado artístico e pela primeira vez, fica de fora da modalidade em duas edições seguidas. Estados Unidos e Canadá dominaram o esporte até os anos 2000. Nas décadas seguintes, a Rússia se tornou uma grande potência e conquistou 12 medalhas de ouro consecutivas.