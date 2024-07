Futebol ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

O futebol estreou nas Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira, 24, com a partida Argentina x Marrocos no estádio Geoffroy-Guichard, em Saint Etiénne, cerca de 500 quilômetros de Paris. As partidas seguirão até o dia 10 de agosto, com a final do futebol feminino.

Nesta modalidade, o Brasil possui duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze no futebol masculino. Já no feminino, o time tem duas medalhas de pratas conquistadas nas olimpíadas.

Em Paris, apenas o time feminino tem chance de trazer a medalha para o Brasil, já que o time masculino não se classificou para o torneio. O time brasileiro terá que enfrentar a Espanha, que chega como favorita, já que é a atual campeã mundial.