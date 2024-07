Tênis ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

O sagrado saibro de Roland Garros é palco das disputas de tênis nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, o local sedia as disputas individuais e em duplas do esporte.

Os atletas deram início à busca pelo ouro às 7 horas da manhã deste sábado, 27, na primeira rodada do certame. As brasileiras Bia Haddad e Laura Pigossi também estreiam hoje, tanto na categoria individual quanto na disputa por duplas. Veja horários abaixo.

Programação do tênis nas Olimpíadas: onde assistir ao vivo?

O público terá quatro opções para assistir ao tênis nos jogos olímpicos de Paris. Durante os nove dias de torneio, as partidas serão transmitidas pelo site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.