Academia mexicana dá aulas de esgrima com sabres de luz como em 'Star Wars'

Todos são estudantes dessa academia no México que propõe um esporte "lúdico com sabres de luz, de maneira segura e divertida", disse à AFP Mauricio Rodríguez, um estudante de 18 anos.

A academia não fica em uma galáxia muito distante, mas sim em um parque ao sul da Cidade do México. No local, 20 pessoas se reúnem à noite para empunhar sabres de luz como na saga "Star Wars".

Alguns comentam que são fãs da saga e comparecem às aulas vestidos com camisas com imagens dos filmes, enquanto outros usam máscaras e longas capas.

Mostram-se concentrados quando o professor grita a instrução para empunhar o sabre diante de um inimigo imaginário. Depois, os alunos se enfrentam utilizando os movimentos aprendidos.

- Ser um "Jedi" -

Alguns estudantes chegaram à academia por seu amor pela ficção científica e os filmes da saga, outros em busca de uma nova forma manter a forma com exercício físico.

Quando empunha o sabre de luz, Victor Aceves se sente como um "Jedi", ou seja, um membro de uma ordem que, nos filmes, é responsável por manter a paz na galáxia.

Alguns personagens mais conhecidos de "Star Wars", como Luke Skywalker ou Mestre Yoda, pertencem a este grupo.

"Fazer isso com um sabre de luz me faz sentir como um 'jedi', mas como esporte é interessante", diz o estudante de Engenharia, de 24 anos. "As espadas são chamativas, mas fazer isso com um sabre de luz dá um toque mais fantástico".