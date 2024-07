Boxe ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Um dos principais esportes olímpicos, o boxe, será um dos grandes destaques durante os Jogos de Paris . Com as Olimpíadas modernas começando em 1896, o boxe encontrou seu lugar no programa dos Jogos de St. Louis em 1904.

Com oito medalhas, o Brasil vem para manter o embalo no esporte, visto que nas últimas três edições dos jogos o país conquistou pelo menos uma medalha.

O primeiro feito conquistado foi em Londres 2012, logo com três medalhas, sendo dois bronzes, com Adriana Araújo e Yamaguchi Falcão, e uma prata com Esquiva Falcão. Porém, a primeira medalha do país na história dos jogos foi na Cidade do México em 1968, quando Servílio de Oliveira conquistou o bronze.

Boxe nas Olimpíadas 2024: programação e onde assistir ao vivo

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.