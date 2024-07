Brasileira passa mal, se recupera, mas é eliminada na esgrima em Paris 2024

Cabeça de chave número 8, Nathalie encontrou dificuldades desde o início do combate. Na última rodada, a atleta de 38 anos passou mal e precisou de atendimento médico, mas voltou para finalizar a luta. Apesar do esforço, foi superada pela adversária, que ocupava a 25ª posição no ranking.

No combate, Nathalie Moellhausen começou bem, assumindo a dianteira e marcando o primeiro ponto no minuto inicial. Porém, Ruien Xiao reagiu rapidamente com contra-ataques eficazes. Ambas, sendo canhotas, receberam cartões amarelos no final da primeira rodada, que terminou empatada em 1 a 1. Nathalie, visivelmente determinada, optou por não se sentar durante o intervalo, conversando com seu técnico de pé.

No segundo período, Xiao conseguiu virar o jogo, explorando contragolpes e abrindo dois pontos de vantagem. As atletas receberam mais um cartão amarelo cada por falta de combatividade, levando o placar a 4 a 2 para a canadense.

A última rodada foi marcada por intensa troca de pontos. Nathalie ensaiou uma reação, mas foi interrompida quando, faltando 1 minuto e 31 segundos para o fim, precisou de atendimento médico. Tirando seu capacete icônico, adornado com a bandeira do Brasil, a atleta se sentiu mal e precisou de ajuda para se manter em pé, respirando com dificuldade. Após alguns minutos de recuperação, retornou ao combate, mas não conseguiu reverter a desvantagem.