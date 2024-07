Basquete ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Confira a agenda completa com datas e horários e onde assistir ao vivo aos jogos de basquete masculino e feminino durante as Olimpíadas Paris 2024

O Basquete de Paris 2024 já tem definidos seus grupos, tanto no torneio feminino quanto no masculino. As seleções da chave feminina são: França, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Japão, Nigéria, Porto Rico, República Popular da China e Sérvia.

As Olimpíadas de Paris 2024 começam nesta quarta-feira, 24. Contudo, a cerimônia de abertura acontecerá apenas na sexta-feira, dia 26 de julho, às 14h30min no horário de Brasília.

Já no torneio masculino, oito das 12 vagas já tinham sido asseguradas, por: França, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Sérvia e Sudão do Sul.

A seleção brasileira masculina de basquete chegou em Paris nesta terça-feira, 23, e já está em Lille, onde será disputada a primeira fase dos Jogos Olímpicos. Antes da estreia oficial, o Brasil terá um amistoso com o Canadá, nesta quarta-feira, com portões fechados.

Olimpíadas 2024: programação e onde assistir ao vivo aos jogos de Basquete



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), na TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.