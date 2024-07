Rugby ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Esporte impopular no Brasil será representado apenas pela seleção feminina. Confira a programação do rugby e onde assistir

Um esporte pouco popular no Brasil, o rugby já estreou nas Olimpíadas 2024. Apenas a seleção brasileira feminina compete em busca da medalha — com uma das jogadoras sendo porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura. A seleção masculina de rugby perdeu no Pré-Olímpico e está fora dos Jogos de Paris.

A primeira partida ocorreu nessa quarta-feira, 24, entre Austrália e Samoa. Já o Brasil entra em campo no próximo domingo, 28 de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O rugby tem suas origens no período medieval europeu, mas, no decorrer dos anos, várias variantes foram surgindo. A diferença entre elas é apenas a quantidade de jogadores em campo. No caso do Rugby Sevens, disputado nos Jogos Olímpicos, cada time tem sete jogadores.