Esgrimista pulando viraliza após semelhança com game; entenda golpe

Destaque na esgrima, o francês Sebastien Patrice viralizou nas redes sociais após golpe inusitado, comparado com o jogo Street Fighter II; entenda

A luta entre o francês Sebastien Patrice e o alemão Matyas Szabo nas Olimpíadas de Paris foi bastante comentada nas redes sociais por conta do golpe inusitado de Patrice. Enquanto perdia por um ponto, ele usou uma técnica com pulos para fazer o rival recuar e conseguir tocá-lo com o sabre.

Usuários das redes sociais comentaram sobre a semelhança com um personagem do jogo de luta "Street ighter II". Apesar do golpe efetivo, o francês perdeu a luta, disputada o último sábado, 27, por 13 a 15.