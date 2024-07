Enquanto isso em Paris: Medina bate recorde, Brasil avança em modalidades, mas fica sem novas medalhas

Brasileiros tiveram diferentes resultados em dia de altos e baixos nas Olimpíadas de Paris-2024. Crédito: William Lucas, Gaspar Nóbrega e Alexandre Loureiro/COB

O Brasil viveu um dia de altos e baixos nas Olimpíadas de Paris-2024 ao longo desta segunda-feira, 29. Por um lado, o país conquistou classificações em três modalidades, viu os favoritos Bia Ferreira (do boxe feminino) e Gabriel Medina (do surfe masculino) avançando em suas respectivas categorias, mas o dia também foi marcara pelos pódios não alcançados por pouco. Frustrações no judô Os sentimentos de frustração se iniciaram nesta segunda-feira, 29, no judô, onde o medalhista de bronze em Tóquio-2020, Daniel Cargnin, foi superado pelo atleta do Kosovo, Akil Gjakova, por já na primeira fase da categoria até 73kg masculino. Quem avançou de fase, mas ficou no quase no quadro de medalhas na categoria foi a judoca Rafaela Silva. Após vencer Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, e Eteri Liparteliani, da Geórgia, a brasileira foi superada pela Mimi Huh, da Coreia do Sul nas semifinais e entrou na disputa pelo bronze. Na busca pela única medalha, a lutadora acabou sendo novamente derrotada, dessa pela japonesa Haruka Funakubo, terminando a competição na quarta colocação.



Rafaela Silva saiu derrotada do tatame Crédito: Alexandre Loureiro/COB Skate também fica no quase Após a conquista de medalha de bronze com Rayssa Leal, foi a vez do skatista Kelvin Hoefler ir para a pista em busca de um êxito para o plantel verde e amarelo na modalidade. O brasileiro terminou o certame na sexta colocação, com 270,27 pontos. A disputa por medalha foi de alto nível, com japonês Yuto Horigome conquistando o bicampeonato olímpico, com 281,14. Kelvin Hoefler durante disputa da final do Skate Street Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP