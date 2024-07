Daniel Cargnin perde na primeira fase e está eliminado das Olimpíadas de Paris

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, o judoca brasileiro Daniel Cargnin deu adeus aos Jogos Olímpicos de Paris já na primeira fase da categoria até 73kg masculino após ser derrotado por Akil Gjakova, atleta do Kosovo.

Cotado como um dos brasileiros que poderiam subir no pódio, Cargnin poderia ser mais um atleta do Time Brasil a conquistar uma medalha olímpica em Paris. No domingo, 28, dois judoca conseguiram o feito: Larissa Pimenta, com a medalha de bronze, na categoria até 52kg, e Willian Lima, com a de prata, na categoria até 66kg.