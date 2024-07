Martine Grael e Kahena Kunze encerraram na 15ª colocação do skiff feminino da vela em Paris

Atuais bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze participaram de mais três regatas do skiff feminino da vela nesta segunda-feira. As brasileiras terminaram o dia na 15ª colocação da classificação final. Ainda faltam mais seis séries até a regata da medalha, onde apenas as dez melhores equipes na tabela geral se classificam.

Na vela, quanto menor a quantidade de pontos, melhor o desempenho das atletas. Na primeira regata do dia, Grael e Kunze foram desclassificadas e somaram 21 pontos, a pior pontuação da dupla nestas Olimpíadas. Por este motivo, o número foi descartado e não foi atribuído na contagem geral dos pontos.

Na segunda série, as bicampeãs olímpicas ficaram na 19ª colocação, com 19 pontos. Na última e terceira regata do dia, Grael e Kunze terminaram na 13ª posição, com 13 pontos.