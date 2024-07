Takahashi perde e encerra melhor campanha feminina do tênis de mesa do Brasil em Olimpíadas

Depois de começar atrás no placar, perdendo por 2 sets a 0, a paulista de 24 anos reagiu e conseguiu empatar em 2 a 2, mas terminou superada nos sets seguintes.

A mesa-tenista brasileira Bruna Takahashi perdeu para a americana Lily Zhang por 4 a 2 e foi eliminada na fase 16-avos do torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira, 28.

Com o resultado, ela encerra sua participação individual em Paris-2024, mas segue no torneio por equipes. Essa foi a melhor campanha feminina da história do tênis de mesa brasileiro em Jogos Olímpicos.

No masculino, o Brasil segue com dois atletas brasileiros na disputa. Quarto melhor do mundo, Hugo Calderano vai enfrentar o espanhol Álvaro Robles nesta terça-feira, 30, às 6 horas. Já Vitor Ishiy encara o alemão Dimitrij Ovtcharov, algoz de Calderano nas quartas de final de Tóquio-2020.