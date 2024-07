Bia Ferreira vence americana Jajaira Gonzalez e está nas quartas de final do boxe feminino

Com uma ampla vantagem nos três rounds disputados, a Bia Ferreira venceu americana Jajaira Gonzalez e está nas quartas de final do boxe feminino das Olimpíadas de Paris-2024. A disputa entre as atletas ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, na Arena do Norte de Paris na categoria 60 kgs.

No primeiro round, a brasileira conseguiu ser superior na trocação diante da norte-americana, mas foi superada em alguns segundos de modo a ter a nota diminuída por dois dos cincos juízes. No segundo round, ela conseguiu demonstrar maior superioridade, tendo mais encaixes nos golpes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O favoritismo brasileiro se confirmou no tempo final, quando Bia Ferreira ganhou os pontos totais de quatro dos cinco juízes.