Brasil estreia no vôlei feminino dos Jogos com vitória sobre o Quênia

A seleção brasileira de vôlei feminino teve uma estreia tranquila nos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (29), ao derrotar o Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12.

Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo B do torneio olímpico, que além da seleção queniana também conta com Polônia e Japão.

Contra o Quênia, equipe com o pior ranking entre as que disputam os Jogos, as brasileiras fizeram um jogo sem sustos, com Carol e Rosamaria como maiores pontuadoras (13 pontos cada).