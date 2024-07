Bia Haddad e Stefani vencem chinesas e avançam no torneio de duplas em Paris

Representando o Brasil, Bia Haddad e Luisa Stefani venceram no torneio de tênis na categoria de duplas, contra as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai, nesta segunda-feira, 29. O resultado da disputa foi 2 sets a 0, com duplo por 6/4 para as brasileiras, que avançam para a segunda fase.

O jogo estava marcado para acontecer no último sábado, 27, nas quadras Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, que possuem teto retrátil. No entanto, com as chuvas, a programação do tênis foi alterada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por essa razão, a Bia Haddad competiu duas vezes nesta segunda-feira, 29: tanto na chave individual quanto em dupla, com Luisa Stefani. Nesta manhã, no entanto, Bia foi derrotada na chave de simples do torneio de tênis feminino por Anna Karolina Schmiedlova, da Eslovênia, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.