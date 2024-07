Abner Teixeira é superado por equatoriano e está eliminado do boxe masculino

Repórter do caderno de Esportes

Pela categoria pesos pesados, a dupla sul-americana se enfrentou na tarde desta segunda-feira, 29, na Arena do Norte de Paris

Em disputa equilibrada, o brasileiro Abner Teixeira foi superado pelo equatoriano Gerlon Chala e está eliminado da categoria peso pesado do boxe masculino das Olimpíadas de Paris-2024. A disputa entre os atletas sul-americanos ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, na Arena do Norte de Paris, mesmo local em que Bia Ferreira superou a norte-americana Gonzalez.

Com boa presença de brasileiros que o apoiavam gritando "Brasil! Brasil!", Abner fez um primeiro round de mais reação que ação inicial, enquanto o equatoriano tentava encaixar ganchos. No segundo round, o enredo da disputa mudou.

O brasileiro, que possuía uma desvantagem, foi em busca do resultado e mais trocações ocorreram, de modo que a decisão dos juízes foi mais equilibrada e a classificação foi definida no último tempo. No terceiro round, a vantagem foi calculada para o equatoriano Gerlon Chala, que enfrenta francês Djamili-Dini Aboudou às 17h08min (horário de Brasília) na próxima sexta-feira, 2.