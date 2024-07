Kelvin Hoefler termina na sexta colocação no skate street masculino

Nesta segunda-feira, 29, pela final do skate street masculino das Olimpíadas 2024, Kelvin Hoefler terminou na sexta colocação, com 270,27 pontos. A disputa por medalha foi de alto nível, com japonês Yuto Horigome conquistando o bicampeonato olímpico, com 281,14.

O pódio foi completado pelos norte-americanos Eaton Eagger e Nyjah Huston, respectivamente segundo e terceiro colocados, com 281,04 e 279,38 pontos. Em Tóquio, Hoefler conseguiu a prata, mas nesta edição dos Jogos não foi capaz de repetir o feito.