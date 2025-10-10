Saiba quais são os maiores campeões do Mr. Olympia

Ronnie Coleman é o maior campeão do Mr. Olympia com oito conquistas (1998-2005) / Crédito: Reprodução/ Instagram; @ronniecoleman8

O Mr. Olympia, principal evento de fisiculturismo do mundo, iniciou nesta sexta-feira, 10, e se encerra no sábado, 11, em Las Vegas, Estados Unidos. Existente desde 1965, a competição tem, atualmente, 11 categorias com os mais diversos vencedores. Levando em consideração todas as categorias presentes no torneio, a maior vencedora do Olympia é a americana Iris Kyle, que venceu 10 troféus de Ms. Olympia. Entre os homens, Lee Haney e Ronnie Coleman, ambos também americanos, venceram o campeonato oito vezes cada.