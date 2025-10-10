Saiba quais são os maiores campeões do Mr. Olympia

Saiba quais são os maiores campeões do Mr. OlympiaO americano Ronnie Coleman está entre os líderes das categorias masculinas
O Mr. Olympia, principal evento de fisiculturismo do mundo, iniciou nesta sexta-feira, 10, e se encerra no sábado, 11, em Las Vegas, Estados Unidos. Existente desde 1965, a competição tem, atualmente, 11 categorias com os mais diversos vencedores.
Levando em consideração todas as categorias presentes no torneio, a maior vencedora do Olympia é a americana Iris Kyle, que venceu 10 troféus de Ms. Olympia. Entre os homens, Lee Haney e Ronnie Coleman, ambos também americanos, venceram o campeonato oito vezes cada.
O ator austríaco Arnold Schwarzenegger, conhecido por filmes como Exterminador do Futuro e Predador, foi um dos grandes nomes do evento nos anos 1970 e foi campeão em sete oportunidades.
O Brasil tem 13 conquistas no Olympia, todas vigentes das categorias femininas. Juliana Malacarne é a maior campeã, com quatro títulos na categoria Women's Physique, seguida por Francielle Mattos, com três títulos na categoria Wellness.
Angelica Teixeira, na categoria Bikini de 2017 e 2018; Nathalia Melo e Elisa Pecini , também na divisão Bikini, em 2012 e 2019, respectivamente; Natalia Coelho na Women’s Physique de 2022 e Isa Pereira Nunes, na Wellness de 2024, são as outras vencedoras brasileiras.
Os maiores campeões ativos do Olympia eram a americana Cydney Gillon, octacampeã da categoria Figure e o canadense Chris Bumstead, hexacampeão da Classic Physique; porém, ambos os competidores se aposentaram na edição 2024 do evento.
Maiores Campeões do Olympia:
- Iris Kyle (Feminino) Ms. Olympia (Women's Bodybuilding): 10 títulos
- Ronnie Coleman (Masculino) Mr. Olympia (Open Bodybuilding): 8 títulos
- Lee Haney (Masculino ) Mr. Olympia (Open Bodybuilding): 8 títulos
- Lenda Murray (Feminino) Ms. Olympia (Women's Bodybuilding): 8 títulos
- Adela Garcia (Feminino) Fitness Olympia: 8 títulos
- Cydney Gillon (Feminino) Figure Olympia: 8 títulos
- Arnold Schwarzenegger (Masculino) Mr. Olympia (Open Bodybuilding): 7 títulos
- Phil Heath (Masculino) Mr. Olympia (Open Bodybuilding): 7 títulos
- Dorian Yates (Masculino) Mr. Olympia (Open Bodybuilding): 6 títulos
- Corinna Everson (Feminino) Ms. Olympia (Women's Bodybuilding): 6 títulos
- Chris Bumstead (Masculino) Mr. Olympia (Classic Physique): 6 títulos