Fisiculturismo em 2025: saiba quando é o próximo campeonato

Calendário do fisiculturismo mundial deste ano já iniciou; veja quando será o próximo campeonato e como acompanhar as disputas

Os entusiastas do fisiculturismo já podem voltar a acompanhar seus atletas favoritos, já que o próximo campeonato de 2025 acontecerá no mês de fevereiro. A competição classifica os vencedores para as próximas disputas do ano.

Veja qual será o próximo campeonato de fisiculturismo.