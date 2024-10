CBum desiste de aposentadoria e volta a competir em outra categoria

Chris Bumstead, seis vezes campeão da Classic Physique, anunciou sua estreia na categoria Open no Prague Pro 2024 após considerar a aposentadoria

Antes mesmo do anúncio de sua aposentadoria, a troca de categoria de CBum já era algo frequentemente indagado durante entrevistas sobre o futuro do fisiculturista.

Chris Bumstead, ou CBum , foi por anos um dos principais competidores do Mr. Olympia, sendo campeão por seis vezes seguidas da categoria Classic Physique. Em seu último título , ele anunciou que iria se aposentar ; porém, na última segunda-feira, 28, decretou que competirá na categoria Open.

Sua estreia já tem data e evento: acontecerá no Men's Open no Prague Pro de 2024, realizado no fim de semana de 16 a 17 de novembro em Praga, República Tcheca.

A confirmação veio primeiramente através do perfil da competição, e logo após, CBum, em seu Instagram, que conta com mais de 26 milhões de seguidores, confirmou sua participação.

“Vocês disseram que eu tinha um físico decente e que deveria tentar competir… então pensei em tentar. Mais uma preparação só por diversão, dando às pessoas o que elas querem. Faltam três semanas para o Praga Pro Open Bodybuilding”, publicou CBum na legenda.