Wesley Vissers no Mr. Olympia 2024: conheça o rival de Ramon Dino

O fisiculturista deve surpreender no Mr. Olympia deste ano, pois superou Dino no Arnold Classic Ohio. Conheça a vida pessoal e carreira de Wesley Vissers

Ramon Dino e Chris Bumstead devem protagonizar um dos confrontos mais importantes do Mr. Olympia este ano que acontece de 10 a 13 de outubro. Ambos disputam na categoria Classic Physique.

Mas além deles, existe um competidor que deve surpreender nesta edição: o holandês Wesley Vissers, que superou Dino no Arnold Classic Ohio, o segundo maior evento de fisiculturismo do mundo.

Confira a seguir a vida pessoal, início da carreira, trajetória do fisiculturista e ao final do texto confira ficha técnica com peso, altura e mais.