Quem é o novo treinador de Ramon Dino? Conheça Fabrício Pacholok

Em um vídeo, publicado nas redes sociais, Ramon pede que Pacholok o ajude a chegar no Mr. Olympia. O novo treinador responde que os dois irão em busca do título na categoria Classic Physique.

O fisiculturista Ramon Dino anunciou na quarta-feira, 29, que Fabrício Pacholok será seu novo treinador. Objetivo é buscar o título do Mr. Olympia 2025 , depois do quarto lugar na edição do ano passado e a pressão pela mudança na sua comissão técnica.

No Instagram, o treinador tem quase 700 mil seguidores e compartilha vídeos dando dicas de como fazer exercícios físicos e ensina "como buscar o corpo perfeito ". No YouTube ele possui mais de meio milhão de inscritos e publica métodos de treinamento.

Fabrício é formado em educação física pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduado em Treinamento Individualizado e Qualidade de Vida. O atleta trabalha com musculação há mais de 20 anos, mas começou no MMA e também passou pelo jiu-jitsu.

Hoje com 42 anos, ele é casado com Juliane Sestak e juntos têm dois filhos: Lavínia de 3 anos e Pedro Fabrício de 5.

Em janeiro de 2023, o treinador chamou atenção ao gravar o momento em que sofreu um acidente de balão. As imagens gravadas mostravam o balão onde ele estava com a esposa em Santa Catarina.

Ramon Dino já tinha contado com os serviços de Pacholok em 2018, na preparação para o Arnold Classic South America, competição que acabou por impulsionar o nome do atleta e lhe garantiu o título de melhor novato.

Os dois voltam a trabalhar juntos em um cenário de críticas à comissão técnica de Ramon após sair do pódio do Mr. Olympia em 2024. Um dos apontamentos foi o suor excessivo durante as poses, o que é prejudicial para a avaliação dos jurados.

Com isso, a tinta na pele para realçar os músculos começou a escorrer e prejudicou a apresentação. Agora com uma nova equipe, Dino focará no título do Mr. Olympia este ano em um cenário sem um de seus maiores rivais competindo na categoria: CBum.